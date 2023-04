Drone, polizia turistica e agenti contro le guide abusive La Pasqua sorvegliata in città

L’ordinanza generica per i controlli di Pasqua e Pasquetta con controlli rafforzati, come da manuale. Interventi - coordinati dalla Questura - già da ieri in città e in provincia. Il Comune di Pisa ha organizzato operazioni con la polizia turistica che torna attiva in vista dell’estate e i droni per la sorveglianza dall’alto. "La prima ad aprile e maggio è garantita nei fine settimana e giorni festivi, mentre a giugno, luglio e agosto sarà giornaliera", ha spiegato il comandante della municipale di Pisa Alberto Messerini. Polizia municipale che - aggiunge – "si è arricchita di esperienza e di nuovi agenti che formano un nucleo specializzato in una materia complessa come quella della legislazione turistica". Gli operatori hanno infatti seguito un corso. Il Comando di via Battisti e il reparto di polizia turistica hanno realizzato un progetto formativo "dedicato agli agenti per contrastare un fenomeno, quello dell’abusivismo, che danneggia le guide turistiche che ogni giorno lavorano nel pieno rispetto delle regole".

Sono 12 gli agenti della polizia municipale che hanno partecipato al programma di formazione e ricevuto l’attestato di riconoscimento (Liviana Annichiarico, Alessio Cei, Matteo Cotroneo, Luca Del Ticco, Sara Della Maggiora, Samanta Forestieri, Eva Guantini, Federica Minuti, Lorenzo Panattoni, Francesco Pino, Riccardo Sabbatini, Grazia Salotti). "Un corso formativo oltre a quello di inglese – racconta l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno – per individuare anche le modalità per contrastare l’abusivismo in questo settore. Gli agenti si susseguiranno alternandosi in turni. L’anno scorso, grazie all’ufficio mobile, sono state tante le denunce raccolte". All’occorrenza, poi, ci sarà il reparto volo con i droni per una visuale dall’alto.

I droni della polizia municipale di Pisa sono infatti stati promossi recentemente a "aeromobili di Stato". "Un altro importante traguardo raggiunto da un nostro reparto specialistico", aveva detto sempre il comandante Messerini: "I tre apparecchi che attualmente compongono il “reparto volo” sono stati riconosciuti, con decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 6 febbraio scorso, come “aeromobili di Stato”".

Una qualifica che consente una semplificazione delle procedure amministrative di autorizzazione al volo ma anche un ambito di intervento più ampio. "E’ stata riconosciuta l’alta specializzazione raggiunta dal nostro reparto, costituito nel 2021 e composto dai piloti Nicola Verdone e Leonardo Fortezza".

An. Cas.