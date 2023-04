Droga: tre arresti e sei denunce Le operazioni del 2023 nei quartieri

Più operazioni in tre mesi che hanno portato a tre arresti e sei denunce (tra questi due sono minorenni). Hashish, cocaina ed eroina. La polizia municipale, da inizio anno, ha scovato un po’ tutte le droghe. A gennaio, a Sant’Ermete, in una casa di proprietà comunale, aveva trovato 7 grammi di cocaina che avrebbero fruttato 1600 euro sul mercato, è stato arrestato un 40enne denunciata la compagna.

A febbraio la polizia di prossimità e quella giudiziaria è stata in via Cattaneo dove era stato segnalato dai residenti un’attività di spaccio verso minorenni in un appartamento: 4 le perquisizioni durante le quali sono stati rinvenuti 7 grammi di hashish e bilancini di precisione che per gli investigatori servivano per l’attività. Tre i denunciati.

Sempre a febbraio nel quartiere di Gagno, grazie al cane Lady, è stata sequestrata una piccola quantità di hashish.

Nello stesso mese, era stato segnalato un uomo sull’argine dell’Arno a Putignano mentre confezionava dosi. Eì stato rintracciato poco dopo in via Cattaneo, perquisito, aveva in tasca 8 grammi di eroina. Arrestato: è un 21enne di origini tunisine già condannato per lo stesso reato.

A marzo in piazza dei Cavalieri un uomo è stato segnalato alla Prefettura perché aveva una dose di eroina.

E’ di pochi giorni fa, inoltre, l’intervento nella terrazza esterna dell’istituto "Santoni" di Pisa per la cui situazione il consiglio d’istituto con il preside avevano chiesto aiuto. Essendoci un via vai sospetto. Il controllo si è concluso con un arresto di un maggiorenne esterno alla struttura e due denunce verso studenti della scuola.

An. Cas.