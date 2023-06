Droga, bande sgominate e indagini Il giorno degli onori e degli encomi

In occasione della cerimonia del 209esimo annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri sono stati consegnati gli encomi ai militari che i sono particolarmente distinti. Encomio semplice al capitano Carlo Zingale, luogotenente Emanuele Mendolia, luogotenente Fabio Pari, maresciallo ordinario Yurin Pierini ed al vice brigadiere Marco Saracino; comandante e addetti del Norm di Pisa (consegnato dal Prefetto Maria Luisa D’Alessandro): per aver smantellato un sodalizio criminale dedito allo spaccio. L’operazione si concluse con l’arresto di 6 persone, 4 in flagranza di reato, il deferimento in stato di libertà di altre 12 e il sequestro sei chilogrammi di cocaina. Encomio semplice: al tenente Nicola Veltri, luogotenente carica speciale Giovanni De Pierro, maresciallo maggiore Vittorio Grasso, maresciallo capo Oliviero Inghisciano, vice brigadiere Marco Pagano e all’appuntato scelto qualifica speciale Vincenzo De Luca; comandante e addetti del Normdi Pontedera (consegnato dal procuratore di Pisa Giovanni Porpora): per un’indagine su un pericoloso sodalizio criminale dedito ai furti di autocarri e veicoli industriali. L’operazione si concluse con l’arresto di 4 persone, 2 in flagranza di reato, e il sequestro di refurtiva per circa mezzo milione di euro.

C. B.