Droga alla Bufalina Arrestati

Bufalina, altri due arresti. Giovedì pomeriggio i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno visto due giovani che, dopo aver parcheggiato la loro moto, si sono addentrati a piedi nella pineta. I militari hanno atteso che i due facessero ritorno e sono stati fermati. Avevano 3 panetti di hashish (260 gr e una dose di cocaina di 1,20 gr). Il ventottenne e il ventenne, entrambi italiani e residenti in provincia di Lucca, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nelle residenze sono stati rinvenuti un bilancino di precisione, un’ulteriore dose di hashish, residui di marijuana e un grinder (utensile per macinare marijuana). Ieri, dopo la direttissima, l’arresto è stato convalidato, hanno l’obbligo di dimora.