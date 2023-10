Droga, 400 grammi di eroina. Militare condannato a 5 anni

La Cassazione, rigettando il ricorso, ha mandato definitiva la penale responsabilità, confermando la sentenza della corte d’appello. I giudici di secondo grado, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, avevano rideterminato a carico di Mario Fruguglietti, 42 anni, militare di carriera, la pena in 5 anni e 4 mesi di reclusione e 20mila euro di multa per aver posto in essere plurime condotte di acquisto, detenzione illecita di droga e cessioni in più occasioni di sostanze stupefacenti in Pisa e provincia fino altre 3 agosto 2013.

La corte – scrive la Cassazione – "ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logicogiuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede". Fruguglietti è stato riconosciuto colpevole per detenzione ai fini di spaccio di 400 grammi di eroina in concorso con un familiare che aveva portato la droga da Napoli a Pisa nell’estate 2013.

Il difensore di Fruguglietti, avvocato Generso Grasso, aveva lamentato agli ermellini come il fatto che il familiare dell’imputato avesse vari interessi illeciti non necessariamente significava che Mario Fruguglietti "doveva essere il destinatario o comunque concorrente nell’attività illecita di acquisto detenzione e trasporto dei 400 grammi di stupefacente". E anche il fatto che il familiare fosse stato fermato nei pressi dell’abitazione di Mario, che non era in casa, "poteva essere del tutto occasionale".

