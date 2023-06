Doretta super nonna Ha compiuto 103 anni

Festeggia il santo pisano doppiamente. Perché è anche il giorno del suo compleanno. E che compleanno, un record!

Tanti auguri a Doretta Evangelisti Cerrai, che, nata nel giorno della festa del santo patrono di Pisa, San Ranieri, ha compiuto ieri ben 103 anni, circondata dall’affetto del figlio Mauro Cerrai con la moglie Antonella Pampana, la nipote Elisa Cerrai, psichiatra, e dei pronipoti Pietro e Giorgio Lattanzi.

Doretta è però originaria di Lucca, Santa Maria Del giudice, per la precisione, anche se vive da 78 anni a Pisa dove è nato il figlio Mauro, ex vigile del fuoco. La 103enne ancora cammina, si affaccia al balcone e chiacchiera con i parenti, "è lucida e presente".

La ricorrenza in un giorno speciale. "Ricordo che quando venivano i nonni da Lucca (i genitori di Doretta, ndr), per la vigilia, si festeggiava la luminara di San Ranieri e il compleanno della mia mamma", spiega il signor Mauro che vive con lei.

Ieri grande festa con tutti i familiari.

Doretta, classe 1920, si è sempre occupata della famiglia mentre il marito, Delfo Cerrai, scomparso nel 2002, era un ferroviere.

E’ una delle cittadine pisane più longeve. Alla signora giungano anche gli auguri affettuosi di tutta la redazione de La Nazione di Pisa. Con una promessa, quella di rinnovarle gli auguri il prossimo anno.

Sono sempre di più i pisani che raggiungono il traguardo del centesimo compleanno: secondo i dati Istat al 2016, in provincia di Pisa erano 145 i centenari, un numero che è quadruplicato negli ultimi anni, a dimostrazione che a Pisa e provincia, come del resto in tutta la Toscana, si vive bene e più a lungo.