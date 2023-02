Doppio intervento per lite tra fidanzati

Alle 22:40 una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in zona Pratale per una lite tra fidanzati di Pisa. La donna riferiva che pochi minuti prima aveva avuto un animato diverbio, per motivi di convivenza, con il fidanzato, che al momento stava dormendo in camera. Alle 1:30 gli agenti intervenivano di nuovo sul posto: all’arrivo si udivano dalla strada le urla di due persone. L’uomo risultava agitato e in stato di alterazione per l’assunzione di alcolici, inveiva contro gli agenti. E’ stato accompagnato in Questura, dove è stato denunciato.