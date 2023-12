Doppio appuntamento con I Ragazzi irresistibili

Con due recite (stasera alle 21 e domenica 17 alle 17), Umberto Orsini e Franco Branciaroli portano sulla scena del Teatro di Pisa I ragazzi irresistibili la famosa commedia di Neil Simon poi diventata film con Walter Matthau e George Burns. Terzo titolo della Stagione di Prosa del Teatro Verdi (in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo), questo spettacolo prodotto da Compagnia Orsini e Teatro degli Incamminati in collaborazione con Amat, per la regia di Massimo Popolizio, racconta la ‘ricostituzione’, dopo undici anni e insanabili incomprensioni, di una affiatata coppia di attori del varietà. I biglietti sono in vendita in tre modalità: al Botteghino del Teatro di Pisa, attraverso il servizio telefonico 050.941188, su www.vivaticket.com. Info: 050.941111 Una trasmissione televisiva rivuole insieme, per una sola sera, il famoso duo per celebrare la storia del glorioso varietà americano. In scena due vecchi attori che, con le loro diverse personalità, cercano di ricucire lo strappo che li ha separati per anni nel tentativo di ridare vita a un numero comico che li ha resi famosi. Le incomprensioni antiche si ripresentano più radicate e questa difficile alchimia è il pretesto per un gioco di geniale comicità e di profonda melanconia. Scambi di battute e situazioni esilaranti sono fonte non solo di comicità ma anche di uno sguardo di profonda tenerezza per quel mondo del teatro che, quando vede i suoi protagonisti avviati sul viale del declino, mostra tutta la sua umana fragilità. Umberto Orsini e Franco Branciaroli si ritrovano insieme per ridare vita a questo testo, nel tentativo di cogliere tutto quello che lo rende più vicino al teatro di un Beckett (Finale di Partita) o a un Cechov (Il Canto del Cigno) piuttosto che a un lavoro di puro intrattenimento. In questo omaggio al mondo degli attori, alle loro piccole e deliziose manie e tragiche miserie, li affianca la regia di Massimo Popolizio che ritrova due compagni di strada coi quali ha condiviso tante esperienze tra le più intense e significative del teatro di questi anni.