Dopo i servizi-denuncia, vigilanza fissa da lunedì al Pronto soccorso

Servizi di vigilanza anche all’interno del pronto soccorso. La decisione arriva dalla direzione dell’azienda ospedaliero universitaria pisana, dopo l’ennesimo episodio di aggressione che ha coinvolto operatori dell’ospedale di Cisanello. L’ultimo in ordine temporale, quello tra domenica e lunedì, quando la parente di un paziente ha sputato a un’infermiera con una siringa. Il quarto episodio grave di minacce e violenza che si verifica a Pisa in ospedale in un mese. I primi due, a giugno, sono accaduti nella psichiatria territoriale (l’Spdc del Santa Chiara), dove una dottoressa è stata aggredita in due occasioni da due pazienti diversi. Il terzo, sempre in Ps, sabato scorso: un 60enne ha mianacciato un’altra infermiera con la siringa. Da lunedì, dunque, verranno estesi i servizi di vigilanza su 24 ore all’intero del pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, verranno mantenuti tutti gli altri servizi attivi. "I vigilanti sono limitati negli interventi. Per questo sarebbe fondamentale che ci fosse all’interno di Cisanello un posto fisso di polizia attivo h 24" aveva commentato dalle nostre pagine, Lorenzo Peluso, infermiere e rappresentante Nursind.

"Prendiamo atto di un’iniziativa di buon senso - commenta il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci -. Estendere il servizio di vigilanza armata anche all’interno del pronto soccorso faceva parte di una proposta che avevamo fatto mesi fa in consiglio a bocciata dal Pd, che all’epoca ci accusò di voler militarizzare la sanità. Da parte nostra – continua Petrucci dal presidio convocato ieri mattina davanti al pronto soccorso di Cisanello proprio per denunciare l’insicurezza nei reparti-, c’è la volontà di difendere il personale sanitario. Gli ambiti che devono essere attenzionati maggiormente sono due, pronto soccorso e psichiatria. La decisione dell’azienda, è una scelta di buon senso, seppur presa con enorme ritardo".

Enrico Mattia Del Punta