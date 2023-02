"Dono i miei libri per la cultura Alcuni consegnati alla Certosa"

E’ una storia che affonda le sue radici nell’antica nobiltà pisana quella che racconta l’autrice di numerosi libri e proprietaria del Castello degli Upezzinghi, famiglia della nobiltà feudale che si trova a Usigliamo di Lari: Nora Cantini (nella foto), discendente dei Conca Gualandi, una donna d’altri tempi, perfettamente in armonia con la sua dimora, nella quale nascono i suoi testi.

Come nascono i suoi racconti? "Credo di avere scritto da sempre, la mia ispirazione è la coppia cosmica, l’amore tra l’uomo e la donna, così come era inteso all’inizio dei tempi: ho scritto dell’Eden infatti, nei miei primi libri, di un’unione perfetta tra il sentimento, per me rappresentato dalla donna, e la ragione, che io vedo simboleggiata dall’uomo. Oggi è tutto molto diverso, non esiste più questa visione totalizzante dell’unione di coppia, tutto si è trasformato".

Lei ha fatto numerose donazioni, tra le quali spicca come destinatario la Certosa di Calci.

"Sì, i miei libri sono sempre stati donati, non scrivo per un ritorno economico, ma per la bellezza della diffusione della cultura. La certosa di Calci fu fondata dal mio antenato Giovanni Upezzinghi, è un luogo a cui sono legata. Vorrei che il castello fosse un luogo di cultura, per i giovani, che possano usufruirne con questo scopo".

Ci parli delle sue ultime produzioni letterarie.

"Recentemente la mia trilogia sulla città di Barletta è stata molto apprezzata dal Comune della città pugliese: è una storia che ha preso ispirazione dalla conoscenza di un giovane molto talentuoso, Tommaso, da cui ha preso vita la storia".

La cornice nella quale scrive è particolare: un luogo quasi fuori dal tempo il suo castello.

"Sì, sono felice di potermi dedicare a questa forma d’arte che porto avanti come si faceva un tempo: pensi che i miei racconti sono scritti con la macchina per scrivere, la Olivetti. Non utilizzo computer, i miei manoscritti vengono trasformati poi dagli editori per poterli pubblicare. E’ un modo per dare ancora più valore a ciò che nasce dalla mia ispirazione".

Alessandra Alderigi