Domani alle 18 lo spettacolo "Donne all’ombra della storia" a cura di Guide in Pisa, con Maria Luisa Deiana e Silvia Badalassi. Continua nel Comune di Vicopisano la rassegna ’Marzo di Donna’, a cura del Consiglio per le pari opportunità e dell’Amministrazione Comunale. Lo spettacolo si terrà nella meravigliosa cornice di Villa Rita, nel borgo di Noce. Partecipazione libera e gratuita. Maria Luisa Deiana e Silvia Badalassi faranno rivivere l’intelligenza e il coraggio di due donne straordinarie: la principessa Ekaterina Dashkova, appartenente a una delle famiglie nobili della Russia del Settecento e la medica Ernestina Paper, prima donna a laurearsi in Italia, nel 1877. Per informazioni: [email protected], www. comune.vicopisano.pi.it.