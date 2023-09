Paura di notte in Vettovaglie: "Donna violentata in strada"

Pisa, 30 settembre 2023 – Le urla, l’intervento dei residenti, la chiamata al 112 e l’arrivo degli agenti delle volanti per primi in un vicolo di piazza delle Vettovaglie. "Dalla finestra vediamo un uomo sopra una donna e sentiamo le urla, forse la sta violentando". Quando sopraggiungono, i poliziotti trovano una signora straniera di circa 50 anni nuda a terra e confusa. Ha assunto alcol, ma non ricorda nulla di ciò che è successo prima. Quello che rammenta è solo la cena e di aver bevuto alcol. Poi più niente. Il buio. Ci sono le indagini in corso e il quadro non è ancora chiaro: si sa che i due hanno avuto una relazione, non si sa se sia ancora in corso, aspetto che non cambierebbe la gravità delle accuse.

E’ mercoledì sera. Mancano pochi minuti a mezzanotte e arriva una telefonata al numero di emergenza regionale dove si racconta una situazione particolare: una donna nuda e le sue grida. Per primi sono gli agenti delle Volanti a giungere sul posto, ma adesso sono i colleghi della Squadra mobile a procedere sul delicato caso. La donna, turista 50enne del nord Europa è sola, appare disorientata. Evidentemente con il trambusto l’uomo è scappato. La polizia chiama anche l’ambulanza che trasporta la signora in ospedale. Non parla italiano e la comunicazione non è quindi facile. Viene visitata e si attiva - in parallelo alle indagini - anche il codice rosa, il percorso per le donne vittime di violenza.

E’ stata la delibera regionale 1260 del 5 dicembre 2016, a costituire la Rete regionale per gli interventi a favore di persone adulte e minori vittime di violenze e abusi. Abbiamo i dati aggiornati al 2020 che ci ha fornito l’Azienda ospedaliera: ci sono stati 133 accessi al Ps pisano per maltrattamenti, di cui 3 abusi, 40 gli stranieri che hanno denunciato. 21 i maschi che hanno riferito violenze. Il Ps pediatrico ha accolto 15 bambini di cui 5 stranieri, 6 maschi. Si tratta di maltrattamenti non di abusi. Le indagini: la squadra mobile, dopo essersi accertata delle condizioni della 50enne, è al lavoro per capire se ci sia stata violenza e per rintracciare l’uomo, anche attraverso le telecamere che si trovano in zona.

Ad agosto del 2022 c’era stato un episodio di violenza sotto casa di amici. Vittima, una turista. Tra il pianto, la giovane donna aveva spiegato che nel giorno di San Lorenzo, rientrando nell’abitazione di conoscenti che la stavano ospitando nel centro di Pisa, dalla parte oltre l’Arno, a Mezzogiorno, aveva visto di fronte al portone un uomo che l’avrebbe costretta a entrare con la forza nell’appartamento e, trattenendola e minacciandola con un coltello, avrebbe abusato di lei.