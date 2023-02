Botte alla compagna poi la fuga: è ricercato

Polizia Municipale

Pisa, 13 febbraio 2023 - Picchiata selvaggiamente dal compagno convivente tanto forte da rovinare giù dalle scale. La polizia municipale, nello specifico gli agenti del Nosu, sono alla ricerca dell’uomo che dopo la mattanza è scappato facendo perdere le proprie tracce.

I fatti risalgono a sabato e sono avvenuti in un appartamento di Cisanello. Tre le persone coinvolte: la donna (vittima del pestaggio), il compagno (attualmente ricercato) e il figlio minore che ha dovuto soccorrere la mamma dopo la caduta dalle scale del condominio. Secondo una prima ricostruzione a scatenare la furia dell’uomo – che avrebbe colpito più volte e violentemente la compagna al volto – sarebbero stati futili motivi. Fra l’altro, da quanto si apprende, non sarebbe neppure la prima volta che l’uomo si rende protagonista di simili atti di aggressioni fisiche unite poi da continue umiliazioni verbali. Fortunatamente la donna – dopo avere chiesto aiuto ad una agente del Nosu che ha immediatamente attivato la procedura di soccorso –, ha trovato il coraggio di denunciare l’accaduto ed ora il convivente è attivamente ricercato essendosi allontanato dalla dimora familiare. La donna portata al pronto soccorso ha avuto una prognosi di dieci giorni.

L’attività del Nosu però è proseguita anche in altre zone calde della città, nello specifico a Sant’Ermete. In piazzale Martin Luther King all’arrivo degli agenti alcuni ladri hanno abbandonato di fretta e furia delle attrezzature da elettricista probabilmente rubate nelle ore precedenti. In tal senso la Municipale invita chiunque abbia subito un furto del genere a contattare il comando. In centro storico, invece, l’attività degli agenti si è concentrata su piazza delle Vettovaglie nella zona di San Francesco, vicino al tribunale. Qui una decina di tunisini sono stati prima identificati quindi allontanati a fronte di un vasto "curriculum" di reati inerenti lo spaccio di droga.