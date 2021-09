San Giuliano Terme (Pisa), 29 settembre 2021 - Una donna di 88 anni cardiopatica è stata trovata morta nel bagno della sua abitazionea Ghezzano, nel comune di San Giuliano Terme. C'è sangue in tutta la casa. E' successo in via Pavese. Sul posto la polizia.

La donna viveva sola. Non ci sono segni di effrazione. E' stato richiesto l'intervento della polizia scientifica. Potrebbe trattarsi di morte naturale: la donna potrebbe aver battuto la testa. Al momento comunque sono aperte tutte le ipotesi.

Notizia in aggiornamento