Donna blocca il traffico: viabilità in tilt

Pisa, 13 giugno 2023 – Una donna nel pomeriggio di ieri si è fermata sull’attraversamento di lungarno Mediceo, all’altezza del Ponte di Mezzo. E’ successo intorno alle 17, nel traffico del rientro a casa dal lavoro.

E’ rimasta in mezzo alle strisce pedonali per alcuni minuti. E ha così bloccato il traffico. Un episodio che ha richiamato l’attenzione di passanti e turisti presenti nel pomeriggio in centro nonostante la pioggia.

La donna urlava frasi contro le forze dell’ordine che sono poi intervenute per fermarla. Il traffico, per qualche minuto, è stato quindi rallentato. E l’episodio è finito anche sui social: rimbalzato così. A raccontarlo, la pagina facebook «Pisa viva di notte». La donna è stata tranquillizzata sul posto. E, una volta, convinta a spostarsi da quel luogo, la viabilità è tornata normale.