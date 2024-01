Donazioni di sangue in... vernacolo pisano

Hanno attirato diverse donazioni di sangue i cantori in vernacolo pisano - Antonio Boldrini, già direttore dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Aoup, Leonardo Ferri, chimico industriale, Mario Messerini, già direttore del Consorzio agrario e Franco Bonsignori, già professore di Filosofia del diritto all’Università di Pisa (alla fisarmonica) - che, cantando divertenti stornelli, hanno

allietato la mattinata di domenica durante l’apertura straordinaria al Centro trasfusionale dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, con lo staff al completo insieme

all’associazione di donatori Fratres.

Grazie agli appassionati cultori di vernacolo pisano sono state infatti 27 le donazioni raccolte (di cui 16 di sangue intero, 4 di emocomponenti e 7 differite).

E sabato ci sarà un’altra iniziativa. Si ringrazia come sempre donatori e testimonial, ricordando che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. È possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

è inoltre possibile scaricare il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup e risparmiare così tempo prima della donazione.