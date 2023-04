Cento anni fa, il 27 maggio 1923, se ne andava don Lorenzo Milani, il maestro, l’educatore e il priore di Barbiana, antesignano del Concilio Vaticano II ma anche del riconoscimento dell’obiezione di coscienza al servizio militare e della riforma della scuola. Un punto di riferimento per tanta parte del mondo cattolico e non solo, di cui la Chiesa ha riconosciuto pienamente la valenza pastorale ed evangelica solo nel 2017, dopo la celebre visita a Barbiana di Papa Francesco. “1923-2023, don Milani a cento anni dalla nascita” è il tema dell’incontro promosso dalle Acli provinciali di Pisa oggi alle 17 nella Biblioteca del Centro i Cappuccini (via dei Cappuccini 2B Pisa). Sarà presentato “Don Milani, vita di un profeta disobbediente” (edizioni Terra Santa), l’ultima opera del giornalista Mario Lancisi. Una vera e propria biografia che parte dalle origini, ripercorrendo anche l’albero genealogico della famiglia del priore, soffermandosi poi sulla sua vicenda umana, cristiana, civile e politica: dalla scuola popolare di San Donato, stroncata dalla curia fiorentina, all’esilio di Barbiana, passando per la bocciatura di “Esperienze Pastorali”, ritirato dal commercio su indicazione del Sant’Uffizio e “L’obbedienza non è più ina virtù”, il testo che ha aperto le porte all’obiezione di coscienza al servizio militare. Con Lancisi ci sarà Rosy Bindi, già ministra della sanità e delle politiche per la famiglia, oggi presidente del Comitato nazionale del centenario dalla nascita di don Milani, don Antonio Cecconi, assistente spirituale delle Acli provinciali di Pisa e Lia Marianelli, già preside del Liceo scientifico “Dini” di Pisa.