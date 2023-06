‘Don Euro’: in appello pena ridotta a 6 anni

Pena ridotta a 6 anni, contro i 7 e mezzo avuti in primo grado, al processo d’appello a Luca Morini, l’ex parroco di Migliarino e poi di Massa, Avenza e Caniparola, soprannominato don Euro dai suoi vecchi fedeli perché solito chiedere frequenti somme di denaro per aiutare la chiesa e che invece avrebbe invece speso in cene, viaggi e costose spa, oltre che in festini hard. La differenza di pena si lega alla prescrizione dell’accusa di sostituzione di persona. Resta la condanna per l’imputazione di estorsione ai danni del suo ex vescovo.