Domenico Il commosso ricordo a Marina

Commossa partecipazione a Marina di Pisa in occasione della cerimonia in ricordo "dell’incredibile gesto di coraggio e altruismo di Domenico Marco Verdigi", che perse la vita in mare dopo aver strappato alla furia delle onde due giovani vite.

"Un momento di grande importanza per tutta la nostra comunità – ha detto il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio comune dove abitava Domenico Marco – in ricordo dell’incredibile gesto di coraggio e altruismo di Domenico Marco, che perse la vita in mare dopo aver strappato alla furia delle onde due giovani vite, e dell’impegno di Carla e Andrea, suoi genitori, capaci di trasformare il dolore in grandi opportunità per l’infanzia disagiata in tutto il mondo".