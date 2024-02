Domenica si torna a correre

Tre delle corse di ieri celebravano grandi fantini del ‘900: Armando Carangio, Palmerio Agus, Sandro Atrzori. A Carangio era dedicato il ricco steeple chase sulla distanza dei 3500 metri nella quale il favorito Ches Demonmirail è stato battuto da Natam (J. Kratchovil). La prova più ricca in piano era la maiden sulla distanza dei 1200 metri dedicata a Palmerio Agus. Sette puledri a confronto, con i favori del pronostico orientati su Scalea che ha battuto nettamente Cheky Blimey. Il terzo fantino celebrato nel programma di ieri era Sandro Atzori che dava il nome all’handicap di chiusura con 13 partenti sulla distanza dei 2200 metri e quindi indicato nel palinsesto nazionale come tris-quarté-quinté. Il favorito Sunset Lover (D. DiTocco) ha battuto Truly Believe. Da segnalare che nella ‘vendere’ premio “Jiulin” la cavalla Deadline, probabile netta favorita della corsa, è stata ritirata in mattinata perché veduta all’amichevole. Considerata la sua ottima carriera e avendo già 6 anni è probabile che chi l’ha acquistata abbia pensato a un suo immediato futuro come fattrice. Si torna a correre domenica.

Renzo Castelli