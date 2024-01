Domande fino al 9 febbraio

Emergenza alluvione – prorogati al 9 febbraio i termini per le domande. Gli uffici Confcommercio Pisa a disposizione delle imprese. La Regione Toscana ha prorogato i termini per la presentazione delle domande di contributo sia per i cittadini che per le imprese.

"Invitiamo imprese e attività commerciali che ancora non lo hanno fatto, a rivolgersi ai nostri uffici per richiedere i contributi per i devastanti fenomeni meteorologi dello scorso novembre – annuncia il direttore di Confcommercio provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Sappiamo che ci sono imprese e cittadini che sono rimasti fuori, questa proroga è una ulteriore possibilità per farsi avanti. Confcommercio c’è, abbiamo dei professionisti dedicati per la adeguata compilazione delle domande, come associazione vogliamo fare di tutto per sostenere il più possibile le tante aziende colpite della provincia di Pisa, dal litorale pisano alla Valdera, alla zona del cuoio.

Per presentazione della richiesta, assistenza nella compilazione della domanda e per ogni ulteriore informazione Confcommercio Provincia di Pisa (Tel. 050/25196) è a disposizione attraverso il proprio sportello dedicato, ai seguenti contatti: Area Valdera, Cuoio e Lungomonte pisano: Luca Favilli 3282283881 (mail [email protected]);

Pontedera: Luca Pisani 348 5721116 ([email protected]).

Pisa e Litorale: Arianna Gherardeschi 3401574268 ([email protected])

Questi i Comuni interessati:

Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli Valdarno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano.