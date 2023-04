Dolci e giochi per i bimbi nei quartieri periferici Ecco la mappa e le date

Pasqua per tutti i bambini. Nessuno escluso. E’ l’iniziativa del gruppo facebook con oltre 5600 iscritti "Rete solidale Pisa e provincia: Regalo. Aiuto le persone. Do nuova vita alle cose", amministrato da Milly Rossi (nella foto), una finestra di ritrovo online che mette in rete chi non utilizza più oggetti con chi ne ha bisogno. Un servizio gratuito che nasce dalla volontà di riciclare e dare a chi ha bisogno. Ai bambini per la Pasqua saranno distribuiti sacchetti con dolci uniti a un pupazzo o un gioco. Quattro gli appuntamenti in altrettanti quartieri più periferici dove abitano anche famiglie con necessità. Il primo è domani: il 2 aprile dalle 15 alle 18 a Riglione Oratoio al Circolo La Scepre in via Fonda, 15; poi il 4 aprile dalle 16 alle 18 in San Giusto al Circolo Alberone in via Sant’Agostino; il giorno dopo, il 5 aprile sempre dalle 16 alle 18 al Cep sotto il loggiato davanti a "The Coffee" in via Michelangelo 38; e infine il 6 aprile dalle 16 alle 18 nel quartiere di Gagno nel casottino vicino al parco dove l’associazione sarà ospite del gruppo "Rangers 1979". Per informazioni, 3393926143 (Milly), 3476888335 (Elena) oppure il 3402249016 (Roberta). "Il gruppo di regalo e scambio è volto a formare una Rete Solidale nella città di Pisa e provincia", si legge nelle finalità della pagina social. Qui si posta di tutto, dai mobili alle scarpe. Si inserisce la foto dell’oggetto e chi è interessato scrive "coda", seguito da un "grazie", che "è sempre gradito". "L’assegnazione del dono è a discrezione del regalante che può comunque anche chiedere consiglio alle amministratrici".

A. C.