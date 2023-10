Docufilm "Compagni per sempre". C’era una volta... Pontasserchio

Sul grande schermo dell’ormai centenario Cinema Rossini di Pontasserchio, sabato 7 ottobre alle 21, con ingresso gratuito, si proietterà la prima del docufilm "Il mondo nuovo - Compagni per sempre", prodotto da FStudio, da un’idea di Stefano Benedetti. E’ il nuovo film di Luca Fruzzetti, film-maker nato nel 1966 a Vecchiano (Pisa) ma pontasserchiese di adozione già impegnato in booktrailers e varie collaborazioni con realtà locali tra cui Mds Editore e Alessandro Tofanelli.

Nel 2019 esordisce con il Docufilm "Astro, un canto partigiano" con il quale ha riscosso un notevole successo e nel 2021 realizza "Pontasserchio, la nostra fiera". Quest’anno è la volta di "Un mondo nuovo - Compagni per sempre", l’ultima creazione di Luca Fruzzetti che è un docufilm sulla memoria e che prende spunto dal rinvenimento di una vecchia pellicola 8mm risalente al 1963 girata da un professore delle scuole medie di Pontasserchio, il prof. Giannelli, un docente preparato e lungimirante che introdusse per la prima volta in classe una macchina da presa, allora un oggetto non proprio quotidiano.

Un film che è un tuffo nei ricordi, nei luoghi, nei paesaggi del tempo passato, ove si riuniscono quei ragazzi di allora che ormai settantenni rievocano con nostalgia quella loro mitica gioventù. Un docufilm che è un atto d’amore verso l’amicizia di ogni tempo.

Sulla pagina facebook "Sei di Pontasserchio se", un paio di anni fa sono apparsi degli spezzoni di un vecchio 8mm girato nelle vecchie scuole medie di Pontasserchio negli anni 1963-67 dal prof. Giannelli. Professore ormai scomparso ma molto conosciuto e ricordato anche oggi.

Gli amministratori della pagina contattarono Fabrizio Cacciamano che aveva postato l’8 mm che negli anni 80 era stato riversato in VHS.

Da qui, con Luca Fruzzetti, filmmaker, Stefano Benedetti, Gabriele Giachetti, Renzo Gori e Cacciamano stesso è nato questo docufilm su quei ragazzi del tempo ormai già settantenni.