Divieti di transito in Pisa, cosa cambia dal 16 al 21 agosto

Dal 16 al 21 agosto, dalle 20 all’1 di notte divieto di transito in piazza delle Baleari, compresi i braccetti che si immettono in via Repubblica Pisana e via Tullio Crosio; in piazza Viviani, solo il braccetto sud di collegamento con via Daiberto; via Maiorca, tra via Daiberto e piazza Baleari; via Minorca, nel tratto compreso tra piazza Baleari e via Moriconi. Negli stessi giorni dalle 19 all’1 è necessario recare particolare attenzione ai nuovi divieti di sosta temporanei.