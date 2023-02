"Diventare imprese generative" Nuovi modelli di sviluppo virtuoso

"Diventare imprese generative". E’ questo il tema del convegno organizzato da Terziario Donna Confcommercio Toscana a Firenze a cui ha partecipato una delegazione di Confcommercio Pisa. Come creare nuovi modelli di impresa innovativi e virtuosi? Perché come evidenzia il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli "imprese e attività non possono considerarsi separate dal contesto in cui operano". "Questo è tanto più evidente quando pensiamo alle aziende del terziario, ai negozi e ai locali che sono strettamente collegati al benessere della città e del quartiere in cui si trovano - aggiunge -. Le imprese cercano modelli virtuosi di crescita, sostenibili dall punto di vista sociale e ambientale. I numeri ci dicono che in Italia 5,6 milioni di individui vivono in povertà, che 1 giovane su 5 non lavora e non studia, che il tasso di natalità delle imprese è sempre più basso, che l’età media degli imprenditori è sempre più alta, e che solo il 26% delle imprese è a conduzione femminile. Per questo è necessario pensare a nuovi modelli di sviluppo". Pandemia, crisi economica e cambiamento climatico del resto "hanno evidenziato la necessità di impegnarsi – spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo ."Il rapporto tra impresa e tessuto sociale può diventare più trasparente: se spieghiamo al nostro cliente perché limiteremo l’uso dell’aria condizionata in un negozio o il lavaggio degli asciugamani in un hotel lo renderemo partecipe di un progetto che lo riguarda direttamente. Ecco perché è importante interrogarsi e mettere in campo azioni concrete su un modello di società che possa essere generativo e generare valore per le nostre imprese e le nostre comunità".