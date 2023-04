Disuguaglianze e povertà Faccia a faccia tra candidati

Disuguaglianze, povertà e terzo settore, ma anche sicurezza in un’ottica di genere e legalità e trasparenza. Sono i temi al centro del confronto pubblico fra i candidati a sindaco, organizzato dalle Acli provinciali di Pisa insieme ad Arci, Casa della Donna, Forum del Terzo Settore, Libera Pisa e Movimento dei Focolari. Appuntamento è per domani alle 21 alla Stazione Leopolda. Invitati tutti i candidati sidnaco alle amministrative del 14 e 15 maggio: Francesco Auletta (Unione Popolare e Una Città in Comune), Michele Conti (FdI, Forza Italia-UdC-Pli, Lega, liste "Pisa Punto Zero", "Pesciatini per Pisa" e "Pisa al Centro Conti Sindaco"), Alexandre Dei (Patto Civico), Rita Mariotti (Terzo Polo), Paolo Martinelli (Pd, Sinistra Unita per Pisa, Riformisti per Pisa, La Città delle Persone e M5S) e Edoardo Polacco (Comitato Libertà Toscana). Modera l’incontro il giornalista Luca Lunedì. Stringenti le regole decise dagli organizzatori per illustrare idee e programmi sui temi che saranno posti ai candidati "perché l’obiettivo – spiegano i promotori - è di tipo informativo per i cittadini: si richiede di far emergere le proposte di ciascuno sulle politiche che ciascuno dei candidati ha intenzione di mettere in campo in caso di elezione". Quattro le domande e due minuti per rispondere a ciascuna di essi. Non è permesso interrompere gli altri candidati e sono vietati botta e risposta e battibecchi anche perché ciascun candidato avrà un minuto da utilizzare come diritto di replica, se lo riterrà opportuno.