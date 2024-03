Disturbi del comportamento alimentare, incontro pubblico il 21 Marzo a Calci

Calci 15 marzo 2024- Il 15 Marzo si celebra la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare: un fenomeno oggetto di forte attenzione, sanitaria e sociale, sia per la sua diffusione sia per il suo manifestarsi e svilupparsi in età sempre più precoce tra i giovani, addirittura a partire dagli 8-9 anni. Una problematica che investe intere famiglie e che compromette le relazioni, per questo si rende necessaria la costante diffusione di adeguate informazioni e servizi. L’obiettivo è dare un aiuto tempestivo e risposte efficaci a chi soffre di questi disturbi e alle persone a loro vicine. Per approfondire, informare e dedicare un momento di riflessione su questo delicato tema, l’amministrazione comunale di Calci ha organizzato un incontro pubblico con l’associazione La vita oltre lo specchio OdV, che da anni svolge attività di prevenzione, informazione e supporto alle famiglie. Pre l'associazione saranno presenti la presidente Maddalena Patrizia Cappelletto, i familiari, i volontari e le operatrici. L’appuntamento è per le ore 17,30 di giovedì 21 Marzo, nella sala consiliare del palazzo comunale.