"Disturbi alimentari? Ragazzi non siete soli"

di Ilaria Vallerini

"Attenzione sempre alta e più tutele per gli atleti a partire da linee guida promosse dalla Federazione Sportiva. Auspico inoltre in altrettanti controlli su tutte le società sportive non solo per valutare lo stato psicologico e la forma fisica degli atleti, ma anche per valutare gli allenatori". Lo ha detto Anna Basta, ex farfalla azzurra, a margine del forum organizzato dall’associazione ’La vita oltre lo specchio’ all’auditorium di Palazzo Blu, che ha visto l’intervento tra gli altri del primo cittadino Michele Conti. Insieme ad altre atlete, Anna Basta ha trovato il coraggio di scoperchiare il vaso di Pandora sui maltrattamenti subiti all’Accademia di Desio, un caso che ha fatto tremare il palazzo di cristallo della ginnastica ritmica italiana. "Le indagini della procura di Monza stanno procedendo - spiega Basta che, come altre colleghe, ha sporto denuncia -, mentre per la giustizia sportiva il processo è stato fissato il 16 marzo".

A Pisa, ha portato la sua testimonianza di fronte ad una platea di studenti e sportivi. "I giovani sono coloro che formeranno il nostro mondo nel futuro e lo porteranno avanti è giusto che si sensibilizzi a partire da loro perché purtroppo non si fa mai abbastanza. Per questo motivo porto avanti con la dietista e preparatrice sportiva Ilaria De Gioia una rubrica sul mio profilo Instagram che si chiama ‘Non siete soli’. Un progetto nato per dare consigli nel campo dei disturbi alimentari, su come riconoscerli e affrontarli, per aiutare i ragazzi e le ragazze e sensibilizzarli su questo delicato terreno perché è necessario partire da loro", ha detto l’ex farfalla. "Prevenzione e attenzione sul tema dei disturbi alimentari sono fondamentali, come imparare ad avere un rapporto sano con il cibo, ma anche il fatto – ha aggiunto – che quando si è a contatto con atleti a tutti i livelli, si tratta di persone che hanno dei desideri e sogni fin da bambini, perciò pensare di spegnere la loro passione è la cosa peggiore che si possa fare. Spero che passi anche questo tipo di messaggio".

E’ stato dato spazio anche all’altra faccia della medaglia, ovvero alle storie positive di chi, come Anna Bongiorni, velocista della nazionale di atletica leggera italiana e Francesco Martinelli, allenatore della nazionale alle Paralimpiadi, lo sport lo vive attivamente come atleta o come allenatore, con profondo rispetto delle persone, del loro equilibrio psico-fisico e della loro formazione prima che della performance e della competizione. Ad arricchire l’incontro è stato inoltre l’intervento di Giovanni Gravina, endocrinologo esperto dei disturbi alimentari, con un approfondimento sul valore dello sport come fattore di protezione dai disturbi alimentari e della linea sottile che lo separa dal divenire, al contrario, un fattore di rischio.