"Distacchi di cemento". Pista del trammino chiusa

Gli effetti delle abbondanti piogge di questi giorni non risparmiano neppure la ciclopista del del Trammino, che collega la città a Marina di Pisa, frequentata ogni giorno da centinaia di pisani e non per passeggiate e giri in bicicletta lungo il tracciato del vecchio trammino. Con un provvedimento urgente, la polizia municipale ha infatti "disposto la chiusura al transito pedonale e ciclabile nel tratto compreso tra San Piero a Grado e Marina di Pisa, con esattezza tra via Deodoato Orlandi e via Barbolani". Lo rende noto Palazzo Gambacorti precisando che l’ordinanza della Municipale, in vigore dai ieri e valida fino all’esecuzione dei lavori di manutenzione, "è stata emanata sulla base del verbale redatto dai Vigili del Fuoco, intervenuti mercoledì a seguito del maltempo dei giorni scorsi e alla segnalazione di distacchi di cemento dai vecchi pali precedentemente utilizzati per l’elettrificazione del tram in servizio tra Pisa e Tirrenia".

Piccoli dissesti strutturali che - evidentemente - non sono comunque passati inosservati tanto che alcuni frequentatori della pista li hanno segnalati ai pompieri ai quali è stato richiesto il sopralluogo. Di qui la segnalazione dei vigili del fuoco all’amministrazione comunale la situazione per procedere con interventi mirati e immediati. "Abbiamo ritenuto doveroso – spiega l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli - intervenire subito con la chiusura della ciclopista del Trammino a scopo precauzionale, al fine di prevenire potenziali pericoli per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini che percorrono la pista ciclabile, visto che i Vigili del fuoco hanno disposto l’interdizione all’accesso. Per questo chiederemo a Pisamo di verificare quanto prima le condizioni di resistenza dei pali presenti nell’intero tratto della pista ciclabile e l’adozione urgente di interventi di messa in sicurezza, valutando se sia necessaria la completa rimozione di questi elementi". Una decisione definitiva sarà dunque presa solo dopo i sopralluoghi dei tecnici di Pisamo che dovranno stabilire se è più conveniente "riparare" i pali che hanno subito danni in conseguenza delle piogge o se invece la vetustà di questi piloni non suggerisca di rimuoverli definitivamente eliminando il pericolo alla radice.