Prevenire il dissesto leggendo le stelle. San Giuliano ci prova: ecco come

San Giuliano Terme (Pisa), 13 novembre 2023 – Prevenire il dissesto leggendo le stelle? L’idea è del Comune di San Giuliano Terme, che ha appena scelto di aderire ad un'innovativa piattaforma satellitare grazie alla partnership con Esa, l'Agenzia spaziale europea.

Come funziona? I dati vengono forniti dalla costellazione Copernicus e da un innovativo sistema che si chiama Iride. In questo modo, attivando un “portafoglio di 5 servizi preparativi”, sarà possibile, spiega il Comune in una nota, “fornire mappe (nei formati raster e vettoriali ad altissima risoluzione) e informazioni su filari di alberi, siepi, fasce boscate e similari; progettazione degli spazi urbani, con il monitoraggio dell'impermeabilizzazione del suolo e delle aree urbane”.

"Per questo progetto - spiega l'assessore all'informatizzazione Gabriele Meucci - abbiamo anche ottenuto il finanziamento da 60.000 euro per un assegno di ricerca per il progetto Grimurs riguardante la gestione del rischio idrogeologico: monitoraggio urbano per la resilienza e la sostenibilità, sviluppato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Energia dell'Università di Pisa e siamo tra le pochissime amministrazioni pubbliche in Italia insieme ai Comuni di Milano e Bari alle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia”.

L'obiettivo, conclude il sindaco Sergio Di Maio, "è di attuare una metodologia per il monitoraggio delle trasformazioni territoriali per sviluppare strumenti di analisi e categorie di interpretazione che possano aiutarci nell'implementazione di modelli resilienti e sostenibili di sviluppo sia in ambito urbano che delle grandi aree periurbane ancora grandemente destinate all'agricoltura”.