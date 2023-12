Disco verde per la ‘rottamazione’ delle bancarelle di piazza Manin

La Giunta ha approvato la "rottamazione" delle concessioni per i titolare delle bancarelle di piazza Manin, che lasceranno definitivamente il posto alla riqualificazione, con fondi Pnrr, dell’area monumentale. Nell’atto il Comune ha anche fissato il valore delle attività in 35 mila euro ciascuna. La "rottamazione", si legge nella delibera di giunta, "sarà eseguita tramite esperimento di bandoavviso rivolto agli operatori del commercio ambulante titolari di posteggio nell’ambito dell’ex Mercato di Piazza Duomo, ora Mercato aree limitrofe Piazza Duomo", assegnando 35 mila euro "per la rinuncia alla concessione del posteggio di mercato e la conseguente cessazione dell’attività in piazza Manin, come previsto dal vigente piano del commercio".

Inoltre l’atto sottolinea che "il criterio oggettivo di priorità per l’assegnazione della somma in favore dei soggetti richiedenti è costituito dall’anzianità di presenza sul mercato come previsto dal vigente regolamento per il commercio su aree pubbliche e delle presenze , fatti salvi i requisiti necessari del possesso della regolarità contributiva degli stessi e l’assenza di pendenze nei confronti dell’amministrazione relativamente al pagamento del Canone Unico Patrimoniale correlato all’attività; l’anzianità di presenza sul mercato costituirà criterio per gestire la scelta dei posteggi di destinazione e di ricollocazione per gli operatori della stessa area di volta in volta interessata dai lavori fintanto che tutte le postazioni non saranno realizzate e ciascun operatore possa essere collocato in quella prescelta in via definitiva sulla base della graduatoria generale, mentre per gli spostamenti temporanei saranno utilizzate due graduatorie di anzianità degli effettivi operatori interessati di volta in volta al trasferimento".

Quella che partirà a primavera sarà dunque un’autentica rivoluzione che cambierà per sempre lo stato dei luoghi intorno alla piazza più bella del mondo: un intervento da 5,8 milioni di euro (di cui 2,3 provenienti dal Pnrr) che si concluderà entro il 2026. "Saranno ripensati gli spazi pedonali, allargati i marciapiedi, create due nuove piazze e ancora nuovi attraversamenti ciclopedonali, nuove alberature, piccole aree verdi e zone per la sosta con panchine e arredi".

