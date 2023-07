Discarica abusiva nel bosco: denunciato titolare di ditta edile

A caccia di discariche abusive. I carabinieri forestali di Calci, durante il consueto servizio di vigilanza ambientale, hanno individuato un cumulo di rifiuti, coperto da residui vegetali di potatura, che stava bruciando. Il cumulo rinvenuto era costituito da rifiuti derivanti da lavorazioni edili, alcuni parzialmente incombusti.

I militari sono prontamente intervenuti per interrompere l’illecito smaltimento a terra dei rifiuti edili che stavano ancora bruciando in un terreno agricolo: scattata la denuncia penale per il titolare della ditta edile e per l’esecutore dello smaltimento. Sul posto erano presenti altri rifiuti edili pronti per essere smaltiti illecitamente nella stessa maniera, secondo la ricostruzione effettuata dai militarti. Non è la prima volta che accade. Sempre più spesso vengono puntite, attraverso le indagini, persone che lasciano rifiuti di ogni genere, soprattutto quelli edilizi che, in alcuni casi, possono essere anche pericolosi. Di sicuro lo sono per l’ambiente.