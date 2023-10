"Disagi e scomodità. Paghiamo per stare in uno stadio vecchio"

Aumentano i disagi per i tifosi nerazzurri. Tante le segnalazioni arrivate alla redazione del quotidiano tra cui spicca quella di Giona Mazzantini, abbonato di lungo corso in gradinata. "Un grande disagio in gradinata - scrive Mazzantini in una mail -. Gli steward hanno impedito alla gente di potersi sedere al proprio posto a causa di un non ben specificato crollo in prossimità della curva sud, un buco con calcinacci". Una giustificazione che ha lasciato sgomento il tifoso, come molti altri supporter nerazzurri: "Se la situazione fosse stata così grave da non far sedere la gente nelle ultime file della gradinata allora si doveva impedire l’ingresso allo stadio e non mandare frotte di steward a girare per i gradoni e a pungolarci continuamente, neanche fossimo stati un branco di pecore da inquadrare - si domanda il tifoso -. Nessuno dei tifosi presenti in questo settore ha capito la logica delle scelte". Mazzantini rincara la dose: "La situazione di disagio è andata avanti almeno per un quarto d’ora". La situazione ha dato occasione al tifoso di parlare del restyling dell’Arena: "Aspettiamo dal 2017 una ristrutturazione dell’Arena che, forse, a questo punto non si farà mai - prosegue Mazzantini -. Intanto noi tifosi siamo esposti a tutte le intemperie in uno stadio che ci crolla sotto i piedi".

Michele Bufalino