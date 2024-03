Disabilità. Pisa aderisce al "Cude"

Pisa aderisce alla piattaforma Cude (Contrassegno unificato disabili europeo), nata nel 2021 per semplificare la mobilità delle persone con disabilità su tutto il territorio nazionale. Da oggi i disabili residenti nel Comune di Pisa che vorranno iscriversi a questa piattaforma, potranno rivolgersi allo sportello di Pisamo. Il vantaggio per chi si registra è di potersi spostare da un Comune all’altrospetto a quello di residenza, senza dover più comunicare l’ingresso nelle aree a traffico limitato, là dove presenti, a patto che il Comune di destinazione abbia aderito alla piattaforma. L’adesione da parte dei Comuni è volontaria e l’elenco, sempre aggiornato, può essere consultato sul sito del portale dell’automobilista. "La decisione di aderire al Cude è per la nostra amministrazione un’altra importante tappa per garantire e semplificare l’accessibilità, anche in Ztl, alle persone con disabilità - spiega l’assessore Giulia Gambini (nella foto) - Il nostro impegno è rendere sempre più accessibile e inclusiva la nostra città, anche per i non residenti. L’adesione al Cude è uno strumento molto semplice, in grado di migliorare la mobilità delle persone con disabilità. Mi auguro che presto altri Comuni vogliano aderire per contribuire tutti insieme ad una sempre migliore qualità di vita delle persone con disabilità". "Sono molto soddisfatto per l’adesione al Cude da parte del Comune di Pisa - commenta il Garante dei diritti delle persone disabili, Alessandro Di Ciolo - ulteriore tassello verso una città sempre più accessibile ed inclusiva, è importante utilizzare tutti gli strumenti che ci consentono di agevolare e semplificare le procedure esistenti che devono essere superate. Questo costituisce l’inizio di un percorso per valorizzare e sviluppare anche il turismo accessibile".