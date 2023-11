Disabili, 1005 stalli gialli: "Ma spesso occupati. E’ inciviltà, servono liberi"

di Antonia Casini

Oltre mille stalli dedicati e in aumento sul territorio pisano. 1005 complessivi di cui 260 sul litorale. Riservati a tutte le persone disabili in possesso di contrassegno (cude). Ma spesso sono occupati o irraggiungibili (causa altre auto parcheggiate male). Come racconta il maestro Enrico Di Ciolo, il club di scherma è in via Galiani ai Passi. "Abbiamo 5 giovani under 14 in carozzina e 6 over 14 e quindi diversi posti riservati alle persone disabili. Ma la gente li ignora completamente e ci parcheggia senza averne diritto. E quando glielo fai notare, ti risponde in modo arrogante: ’Ma io ce l’ho la targhetta’, oppure, ’vabbé, ma è solo per un minuto’. 100 metri a piedi per chi zoppica sono tanti! A volte accade che si fermano con le auto davanti alla palestra impedendo l’ingresso e l’uscita. E se ci fosse un’emergenza e si sentisse male qualcuno, come farebbe l’ambulanza? E’ tutto un litigio". "Vorrei che queste auto - senza nessuno a bordo, per carità - scoppiasseroro, una sorta di punizione divina per chi parcheggia negli stalli gialli senza averne diritto". I responsabili? "Sono i genitori stessi dei nostri atleti, quelli dei boy scout, di chi porta i ragazzi a calcio. Il sabato e la domenica parcheggiano la macchina direttamente davanti al cancello ’tanto è chiuso’. Altra scusa, ’a quest’ora i disabili non ci sono. La nostra struttura è frequentata a ogni ora anche da alcuni ragazzi della nazionale. L’altro mese sono venuti 5 colombiani mattina e pomeriggio". "Sono cresciuto – aggiunge Di Ciolo – con mio babbo, mio nonno e mio zio (Alessandro, il garante, ndr), nella palestra di famiglia e nel club di scherma lavorando con amputati, persone con polio. Abbiamo le porte aperte da sempre ma è inutile se poi non si rispettano gli spazi riservati".

Alcune regole stanno cambiando. "Con la delibera del Consiglio Comunale del 13 dicembre 2022 è stato approvato il “regolamento comunale per l’assegnazione ai titolari di contrassegno disabili di spazi di sosta personalizzati” ai sensi dell’art.381mdel DPR 4951992 e ss.mm.ii", si spiega da Pisamo. "Con provvedimento del dirigente n. 162 del 3 febbraio 2023 è stata istituita un’apposita commissione tecnica per l’esame e il parere delle istanze di stalli di sosta personalizzati per persone disabili". Ci sono 4 membri: di Pisamo, Direzione Sociale, Direzione Mobilità e Direzione municipale del Comune di Pisa". "Sono stati rilasciati e realizzati circa 50 stalli personalizzati. 100 sono le richieste, anche se altre 30 istanze sono prossime alla realizzazione", spiega il garante Alessandro Di Ciolo. Il funzionamento. La commissione tecnica, una volta rilasciato parere favorevole, passa le domande al Comando della municipale che delibera un’ordinanza per la realizzazione degli stalli personalizzati. La realizzazione viene fatta da Pisamo. Sulla segnaletica verticale dello stallo viene inserito un pannello con il numero di contrassegno del richiedente e l’area di sosta diventa esclusiva del disabile.