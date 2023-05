"Diritti Lgbtiqa+ Quale dialogo?"

In occasione delle elezioni amministrative l’associazione ’Pinkriot Arcigay Pisa’ ripropone,

come già fatto nel 2018, la campagna #ConsiglioArcobaleno, con l’obiettivo di monitorare

e rendere pubbliche le posizioni di chi si candida

a guidare la città sui temi che coinvolgono le persone Lgbtiqa+ (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Intersessuali, Queer e Asessuali).

"Crediamo - afferma il presidente

di Pinkriot Arcigay Pisa, Junio Aglioti Colombini

- che le proposte che i candidati e la candidata intendono attuare in merito ai temi che riguardano l’orientamento sessuale, l’identità e l’espressione di genere debbano essere di interesse di tutta la cittadinanza e non solo delle persone Lgbtiqa+, pur essendo quest’ultime le più direttamente coinvolte".

Il questionario è composto da 10 domande e affronta diverse tematiche legate ai diritti e alle istanze della comunità Lgbtiqa+ tra cui l’educazione alle differenze, le politiche antidiscriminazione, la salute sessuale e i rapporti con le associazioni impegnate su questi temi. "Le domande

- conclude Aglioti Colombini - sono pensate come stimoli e

intendono far emergere le posizioni e le eventuali azioni positive che, in caso di elezione, i candidati intendono mettere in campo per garantire la piena cittadinanza delle persone Lgbtiqa+.

Una domanda aperta conclude il questionario, lasciando un ulteriore spazio per aggiungere proposte o riflessioni. Le risposte saranno rese pubbliche l’11 maggio sulla pagina http:pinkriot.itconsiglio-arcobaleno".

La prima domanda è la seguente: "Intende avviare un dialogo con le associazioni LGBTIQA+ del territorio, volto a possibili collaborazioni? Se sì, in che forma? Se no, perché?".