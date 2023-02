Diritti in Comune: "Conti cancella ogni forma di partecipazione"

Organismi di partecipazione, Diritti in comune critica la riforma che il consiglio comunale si appresta a votare. "Un vero e proprio colpo di mano" come lo definisce Federico Oliveri, Rifondazione Comunista. "Senza nessun incontro pubblico, né audizioni di comitati o associazioni in Commissione – spiega Oliveri -, la giunta Conti mette in campo una riforma degli organismi partecipativi che cancella ogni vera partecipazione". La denuncia del gruppo consiliare, infatti, punta il dito sulla riforma che spiegano "continuerebbe a prevedere membri dei nuovi organismi non eletti direttamente dalla cittadinanza, ma di componenti che saranno cooptati dai partiti sulla base di meccanismi maggioritari e non avranno nessun vero potere nei confronti dell’amministrazione". Il gruppo lancia la proposta alternativa "Non vogliamo ridurci alla mera critica – sottolinea Oliveri –, ci prepariamo a dare battaglia in Consiglio, portando sul tavolo un’autentica rifondazione degli organismi di partecipazione locale, che siano vicini ai quartieri, elettivi e che abbiano reali poteri. Per questo chiederemo il ritiro della delibera e presenteremo il percorso che noi porteremmo avanti fin da subito se amministreremo la Città". Nell’idea di Una città in comune e Rc, si sottolinea la centralità di quelli che dovrebbero essere chiamati "consigli di quartiere". Organismi che secondo la coalizione dovrebbero essere "ricalcati sui quartieri reali" ed "eletti con un sistema proporzionale in base alla residenza, a prescindere dalla nazionalità". Per quanto riguarda il funzionamento "i consigli dovrebbero essere investiti di una reale e vincolante capacità di proposta verso il Consiglio comunale e la Giunta; con un compito fondamentale di predisporre e coordinare il lavoro del bilancio partecipativo". "Uno strumento - quest’ultimo - che noi vorremmo introdurre – spiega Oliveri - e che metterebbe la cittadinanza nelle condizioni di contribuire attivamente alla definizione delle priorità di spesa e di ripartizione delle risorse nei vari territori comunali".

Enrico Mattia Del Punta