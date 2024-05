’Dimensione Zero’ appuntamento dedicato all’aria. Prima la visita poi la performance artistica

Dopo il debutto del 4 maggio, con il primo dei quattro appuntamenti del progetto "Dimensione Zero" dedicato all’elemento terra, domani, in occasione della giornata internazionale dei musei, è in programma il secondo appuntamento dedicato all’aria", ospitato dal Museo di San Matteo. L’inizio dello spettacolo è 20,45 con replica alle 21.30. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo [email protected], indicando l’orario a cui si vuol partecipare e il numero di persone. Il programma prevede una breve visita guidata introduttiva del museo per concludersi con la visione della performance sull’aria. Per motivi amministrativi museali, solo per questa data dell’evento, sarà richiesto il biglietto al prezzo simbolico di un euro.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono invece in programma il primo giugno, quando alla Torre della Cittadella sarà protagonista il fuoco, e l’8 giugno al Museo delle Navi Antiche, con una performance dedicata all’acqua. Il progetto "Dimensione Zero" è promosso dall’associazione Parallelo Dance con il patrocinio di Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Le Navi Antiche di Pisa e la Direzione Regionale dei Musei della Toscana.

Collaborano al progetto le associazioni MistralMouvmentArt, Pum, Amef e Fundance Family. L’obiettivo della rassegna è di stimolare attraverso l’arte performativa la consapevolezza ambientale per ispirare al cambiamento e discutere le sfide ambientali del nostro tempo, esplorando la relazione dell’uomo con l’ambiente, evidenziando le conseguenze delle azioni umane sull’ecosistema ed invitando tutti ad unirsi nella costruzione di un futuro consapevole.