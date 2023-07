"Diffidare delle liquidazioni superiori al 50% del prezzo"

L’associazione nazionale consumatori ricorda che è sempre meglio diffidare da sconti superiori al 50%. "Sono possibili nei casi dell’alta moda, dove c’è ricarico notevole ma normalmente abbassare i prezzi del 50-70% non è credibile", spiega Mauro Antonelli, direttore del centro studi Unione nazionale consumatori (Unc. Esistono dati Istat rielaborati da Unc secondo i quali non si è mai superato di media il 25% di sconto, tranne una volta. Questo non vuol dire che un commerciante possa arrivare al 40%, si tratta solo di una media, specifica Antonelli. "L’importante però è il prezzo effettivo da pagare, perché la percentuale di sconto può essere farlocca". In poche parole non importa se un pantalone prima costava 400 euro e ora ne costa 100, l’importante è valutare che la cifra scontata sul cartellino sia veritiera e conveniente.