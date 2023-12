"Difficile far indossare mascherina a tutti. Bisogna prevenire"

"Un aumento dei casi Covid, probabilmente dovuto anche ad una alternanza di varianti che si fanno largo", spiega il virologo Mauro Pistello, direttore dell’Unità di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia. "Ma non vedo oggi il beneficio di indossare le mascherine, soprattutto se non è fatto con lo spirito del 2020 che, giustamente e grazie alle campagne vaccinali degli anni precedenti, non c’è più. All’epoca bisognava essere molto ligi nel rispetto delle regole che riguardavano le mascherine, indossarle bene e a lungo, oppure cambiarle ogni 4-5 ore. Mi pare difficile oggi che tutta la popolazione possa seguire di nuove quelle norme. Dobbiamo fare molto di più per le vaccinazioni soprattutto negli anziani, questa è l’unica arma per limitare la diffusione e i danni".