Differenziata: serve una vera politica

Nei giorni scorsi sono stati diffusi dalla Regione Toscana i dati sulla raccolta differenziata da parte dei Comuni. Salta subitoagli occhi è il dato negativo per Pisa, fermo clamorosamente al 65.1%. Criticità già evidenziata da Legambiente in occasione della presentazione del trentesimo Rapporto Ecosistema Urbano. L’unico modo per aumentare rapidamente la percentuale di differenziata è l’applicazione del porta a porta in tutta la città, garantendo tutte le tutele per i lavoratori e le lavoratrici Ma bisogna anche attuare una strategia chiara ed univoca con l’obiettivo “rifiuti zero”, obiettivo per il quale è necessario che l’intero ciclo di gestione dei rifiuti sia basato su riduzione alla fonte, raccolta differenziata spinta e progressiva riduzione dello smaltimento in discarica. Nei fatti in questi anni non sono state implementate delle serie politiche di riduzione della produzione dei rifiuti, contravvenendo alle direttive comunitarie in materia. Il costo della Tari è cresciuto, diventando insostenibile per le famiglie a basso reddito nonostante gli sconti, e con un sistema di calcolo della tariffa che non tiene conto della effettiva produzione (tariffazione puntuale), né delle attività no-profit. Ma la riduzione dei rifiuti si pratica anche favorendo le filiere locali, in particolare agroalimentari, che riducono drasticamente gli imballaggi, orientando gli acquisti per le mense scolastiche verso i prodotti del territorio e agevolando sistemi di acquisto collettivo come i Gruppi di Acquisto Solidale, sia favorendo idonee filiere che possano garantire l’offerta di prodotti locali, biologici, di qualità senza imballaggi in plastica. E’ necessario, inoltre, implementare la raccolta differenziata in tutti gli edifici comunali: dare il buon esempio è la prima cosa.

Al contempo serve sempre da parte del Comune una regia pubblica per una proposta collaborativa anche a tutti gli altri enti pubblici presenti in città. Rilanciamo la necessità di un piano cittadino per l’economia circolare: monitorare e migliorare il sistema di raccolta porta a porta, per migliorare la qualità del rifiuto che si può recuperare e diminuire il rifiuto indifferenziato; introdurre la tariffazione puntuale dei rifiuti: chi inquina di più paga di più; incentivare il compostaggio domestico, quantificare il rifiuto prodotto pro capite, dare incentivi sulla Tari per chi riduce la produzione di rifiuti; a Agire per ridurre il costo della Tari, soprattutto per le categorie economicamente più deboli e per le associazioni no-profit; Elaborare e attuare un piano cittadino contro lo spreco alimentare, inserito nel Piano del cibo locale, coinvolgendo soggetti privati (ristorazione, commercioal dettaglio e Grande Distribuzione) e pubblici (mense); fare formazione nelle scuole; fareaccordi con altri grandi enti, con gli operatori economici (commercio, ristorazione, alberghi) e la grande distribuzione per migliorare la raccolta differenziata e per incentivare la vendita dei prodotti sfusi.