Differenziata: campagna tv e social "Per sensibilizzare gli univeristari"

Laura (nome di fantasia) si avvicina al sagrato della Chiesa dei Cavalieri per raccogliere da terra una bottiglia di vetro abbandonata da un passante e gettarla nel contenitore corretto. Antonio dà l’esempio ai suoi amici evitando di gettare il mozzicone di sigaretta a terra. Sono solo alcuni esempi di una serie di video, girati in diverse location all’interno degli spazi dell’Ateneo pisano e in città, che fanno parte della campagna di sensibilizzazione ambientale in partenza in questi giorni. Il progetto, inteso a promuovere un comportamento corretto in materia di raccolta differenziata e a potenziare il senso civico degli studenti universitari, è stato ideato e promosso dal Comune di Pisa con l’Università di Pisa, Geofor e RetiAmbiente. Nel concreto, i video - realizzati da "Autori Variù" su commissione di Geofor - saranno diffusi tramite tv e canali social. Una campagna di comunicazione semplice e diretta con l’obiettivo di "coinvolgere a pieno gli studenti e farli sentire parte attiva nel mantenimento di una città più pulita", commenta l’assessore all’ambiente, Filippo Bedini. Non sono mancati alla presentazione la prorettrice Enza Pellecchia, i membri della Commissione di Ateneo per lo sviluppo sostenibile, Giulia Romano e Elena Perini, il presidente di RetiAmbiente, Daniele Fortini, il direttore Urbano Dini, e Pietro Cavina per Geofor. "Il risultato ottenuto dal Comune di Pisa nella raccolta differenziata ha superato la soglia di legge del 65% - spiega Bedini -, su circa 90mila residenti, almeno 50mila sono universitari, di cui gran parte fuori sede e quindi spesso abituati ad altre modalità di raccolta differenziata". "Rinnoviamo la sinergia città-università in modo da trasmettere ai giovani l’importanza di prendersi cura della città in cui studiano - aggiunge la prorettrice Pellecchia".

Ilaria Vallerini