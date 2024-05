Diffamazione. Artista assolto

Una carriera da cantante che poteva sembrare "quasi" spianata. Chissà se c’erano state anche promesse di un futuro nel quale l’artista avrebbe scalato palcoscenici importanti? In effetti, da quanto emerso, una partecipazione ad X-Factor, alla fine, arrivò. Così come qualche concerto in alcune piazze e varie partecipazioni. Ma poi è arrivato anche un processo per il 27enne G.C., originario della Valdera. Con un’accusa ben precisa: aver diffamato e minacciato i suoi discografici sui social. I fatti – stando all’imputazione – sarebbero avvenuti a Cascina fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Secondo il copione della Procura questo è quello che sarebbe accaduto: avrebbe offeso la reputazione di due noti discografici con frasi sui social perché "mi stanno tenendo bloccato musicalmente". Uno sfogo, quello del giovane cantante, però, anche condito, secondo l’accusa, di frasi minacciose: "Un giorno spiegherò tutto mediaticamente, adesso devo starmene in silenzio e meditare sul modo di rovinarvi la vita" (questa una delle affermazioni incriminate). Queste parole, unite ad altre frasi, sono state quindi la scintilla dell’azione giudiziaria che ha aperto in questo caso all’aspirante big della canzone le porte del tribunale di Pisa al posto di quella di un palcoscenico. Il giovane è stato difeso dall’avvocato Chiara Barbieri durante un processo lungo nel quale è stata sentita anche Petra Magoni, nota attrice e cantane italiana. L’artista pisano, all’esito della discussione, è stato mandato assolto dal giudice nel quale ha fatto breccia il teorema difensivo dell’avvocato Barbieri relativamente alla mancata divulgazione e la non riferibilità al suo assistito delle frasi incriminate. Così è arrivata l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Il giudice si è preso novanta giorni per la motivazione della sentenza.

Carlo Baroni