Difende l’amica, minacciato con una mannaia e colpito con sassi

Calci (Pisa), 6 settembre 2023 – Denunciato per stalking da una ragazza, non solo non si è dato per vinto ma ha perfino aggredito un amico di lei minacciandolo con una mannaia, finché i carabinieri non lo hanno bloccato e arrestato.

L'episodio è avvenuto ieri a Calci, dove i militari hanno arrestato un uomo di 38 anni, di origini cingalesi, con l'accusa di minacce aggravate, lesioni personali continuate e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione della presenza di uno straniero armato di mannaia che minacciava alcune persone, tra queste anche una donna italiana che nei giorni scorsi aveva presentato una querela per stalking nei confronti del cingalese.

Quando il 38enne si è accorto dell'arrivo dei carabinieri è fuggito ma è stato bloccato poco dopo mentre tentava di nascondersi sotto un camper parcheggiato poco lontano; la mannaia lunga 30 centimetri (di cui 15 di lama) è stata sequestrata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo straniero ha aggredito l'amico della donna perché lo aveva «rimproverato» per i suoi atteggiamenti.

Il 38enne prima lo ha minacciato con la mannaia e poi lo ha seguito nei pressi di un locale pubblico, lanciandogli pietre e colpendolo alla nuca. Dopo la notte trascorsa in cella di sicurezza, il cingalese è stato processato stamani e al termine dell'udienza il giudice ha confermato l'arresto e applicato nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.