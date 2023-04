Diecimila cuori L’Arena spinge il Pisa Tensioni prima del match in zona Paparelli

Quasi diecimila cuori battono all’unisono per spingere il Pisa verso i playoff. Lo spettacolo in campo non è dei più belli, ma la passione sugli spalti è quella di sempre. A partire dalla chiamata a raccolta del tecnico Luca D’Angelo del venerdì, passando per l’invito dei gruppi organizzati della Curva Nord che hanno invitato i tifosi a recarsi allo stadio con grande anticipo, nonostante il giorno festivo, portando sciarpe e bandiere, per fare sentire il massimo sostegno e l’appoggio di tutta la tifoseria. Prima della partita Giuseppe Sibilli ha portato dei fiori in ricordo di Ardimanno Ciabatti, ex presidente di Radio Scalino, scomparso prematuramente pochi giorni fa. Tra cori, striscioni e bandiere, si è assistito a oltre 90 minuti di grande tifo, sia da parte pisana che cagliaritana.

Prima della partita però, lo spettacolo è stato rovinato da attimi di violenza. Intorno alle 16.15 ottanta ultras cagliaritani si sono ritrovati nel parcheggio Paparelli con intenzione di marciare in corteo fino al settore ospiti. Diverse squadre del Reparto Mobile della polizia hanno cinturato e sbarrato la strada ai sardi e fatto arrivare sul posto un pullman del trasporto urbano. L’intervento tempestivo della polizia ha impedito il peggio: ovvero che la tifoseria del Cagliari venisse a contatto con 250 tifosi pisani che, proprio in quel momento, si trovavano in zona. Proprio per evitare che le due tifoserie si scontrassero la polizia ha dato vita a cariche di alleggerimento. I lanci di sassi e bottiglie – ricostruisce la Questura – hanno provocato tre feriti tra il personale del Reparto Mobile, inoltre un fumogeno ha provocato la parziale combustione della mascherina in plastica anteriore di un mezzo della polizia. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine impegnate nel delicato servizio (polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e Municipale) ha impedito il contatto fisico tra le opposte tifoserie.