Dieci candeline di sinistra Oltre 200 alla tavolata con Auletta e compagni

Dieci candeline, per altrettanti anni di attività politica. Una città in Comune ha festeggiato ieri il compleanno con un pranzo di finanziamento per la campagna elettorale al Circolo Arci di Putignano. Nata nel 2013, durante il boom delle liste civiche di sinistra, Una città in Comune taglia il traguardo dei 10 anni "con grande rammarico di chi diceva che non saremmo andati lontano – racconta Ciccio Auletta, candidato sindaco della coalizione, recentemente allargata con Unione Popolare (Rifondazione comunista e Potere al Popolo) -. Una lista di cittadinanza che nacque a fronte del pericolo di una scomparsa della sinistra dalla città". Erano gli anni dei movimenti contro la guerra, del referendum per l’acqua pubblica, dell’associazionismo "da cui scaturì un’alternativa ad un centro-sinistra che aveva portato avanti politiche di privatizzazione degli spazi, di ordinanze anti-borsone, privatizzazione dei servizi pubblici, e attacchi alle comunità migranti". Il primo risultato elettorale fu sorprendente portando il candidato Auletta a raggiungere l’8%.

La lista annunciata un venerdì sera nei locali della Limonaia "confermò l’esistenza di uno spazio politico importante. La nostra forza è sempre stata quella di confrontarci con tutti in maniera pubblica e trasparente su elementi programmatici – spiega Auletta - abbiamo ottenuto in tutti questi anni dei risultati tangibili. Basta pensare all’osservatorio contro le infiltrazioni criminali, frutto di una nostra proposta di delibera, il gemellaggio con una municipalità del Kurdistan, il grande scandalo delle fideiussioni tossiche e delle evasioni dei grandi proprietari immobiliari. Per ultimo, la questione della base militare a Coltano, portata alla ribalta delle cronache nazionali proprio grazie a noi".

Al pranzo hanno partecipato più di 200 persone, tra attivisti, militanti e vecchie glorie, ma anche nuovi arrivi "le nostre liste saranno composte all’80% da facce nuove - promette Tiziana Nadalutti, candidata per Una città in Comune". L’obiettivo rimane ora come allora "dare una alternativa, a migliaia di cittadini delusi da centro-sinistra e centro-destra – conclude il candidato sindaco –. Sulle grandi opere fanno a gara su di chi sia il merito dei progetti. In questi ultimi 5 anni siamo stati il punto di riferimento per un’opposizione quotidiana all’amministrazione Conti. Siamo il gruppo consiliare che ha presentato più atti in assoluto". Da sotto la camicia, la maglietta con i colori della bandiera "rainbow" di Ciccio Auletta sono il simbolo di un programma politico "siamo un irruzione di colori: della pace, dell’ambiente, dei diritti, e della giustizia sociale".

Enrico Mattia Del Punta