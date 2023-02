"Diamo il nulla osta ai lavori ma l’ok finale spetta alla Regione"

"Domani invieremo una lettera alla Port Authority di Pisa in cui forniamo il nulla osta a svolgere i lavori di dragaggio in somma urgenza subordinati all’indicazione da parte loro di un progetto per comprendere il tipo di intervento da fare. Spetta poi alla Regione dare l’autorizzazione finale, ma ci tengo a sottolineare con la Navicelli abbiamo sempre collaborato e vogliamo continuare a farlo". Luciano Guerrieri, presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale tende la mano ai "cugini" pisani sulla vicenda dei mancati dragaggi all’imbocco del porto livornese che impediscono il transito delle imbarcazioni in entrata e uscita dal canale dei Navicelli.

"Appena abbiamo ricevuto la segnalazione dall’ingegner Salvatore Pisano - assicura interpellato da La Nazione - ho incaricato gli uffici di predisporre tutti gli atti necessari per arrivare a una soluzione e domani partirà la lettera di nulla osta".

Il tema dei sedimi che abbassano i fondali rendendo complicata la navigazione dei natanti nel bacino portuale a ridosso del canale dei Navicelli è conosciuto da tempo. "Purtroppo però - sottolinea Guerrieri - non è così facilmente risolvibile. Si tratta di una problematica complessa e che comunque necessita di autorizzazioni che non arrivano dal nostro ente, ma dalla Regione. Sappiamo che dobbiamo intervenire per risolverlo, ma non siamo noi a dettare le tempistiche". Dragare i fondali è una procedura complessa sia sul piano autorizzativo, ma anche sul conferimento di quei fanghi. Un iter burocratico complicato, ma soprattutto un intervento costoso che richiede soprattutto un’adeguata programmazione sia dal punto di vista economico finanziario, ma anche sotto il profilo delle tempistiche.

"Tuttavia non è l’Autorità portuale ad autorizzare questi interventi, ma la Regione - conclude Guerrieri - ma è innegabile che occorre adottare al più presto procedure e interventi che siano risolutivi e non solo legati all’emergenza del momento. Ne siamo a conoscenza e su questo aspetto abbiamo un’interlocuzione avviata da tempo con la Regione: noi per primi chiediamo risposte per garantire la massima funzionalità del porto e dei nostri bacini".

