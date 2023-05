"Dialogo e coinvolgimento per portare Pisa nel futuro"

"Attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e il dialogo con le realtà più importanti, potremo proiettare Pisa nel futuro". Lo afferma Dalia Ramalli, candidata capolista nel Pd a sostegno di Paolo Martinelliì. "In questi anni - prosegue -tante iniziative sono nate dall’impegno dei singoli cittadini, dalla gestione dei nidi di cui mi sono occupata, alla cura dello sport e dei monumenti. E’ un modello che a Pisa si è affermato solo in parte e per cui l’amministrazione ha fatto troppo poco. Dovremo mettere in sinergia queste associazioni nelle singole realtà dove operano, creare un luogo, uno sportello in cui il cittadino possa recarsi e trovare più facilmente le risposte ai loro bisogni. Attraverso la partecipazione dei cittadini possiamo ripensare la città, rendere vissuti i nostri spazi, avviare processi di cambiamento".

Secondo Ramalli, "è necessario promuovere il dialogo tra le istituzioni, gli enti, le aziende e il terzo settore per realizzare un modello di sanità in grado di efficientare le risorse, standardizzare e semplificare l’accesso alle cure di qualità e garantire una presa in carico globale dei bisogni di salute, ascoltando i medici di medicina generale, senza i quali non vi è speranza alcuna di sanità territoriale". Inoltre, spiega la capolista dem, "vanno ascoltati gli operatori sanitari che partecipano ogni giorno al buon funzionamento del sistema sanitario, ospedaliero e territoriale, ma anche il personale dell’emergenza urgenza, perché se crollano loro crolla l’intero sistema". Per questo, conclude Ramalli, "l’’amministrazione comunale deve uscire dall’isolamento rispetto al sistema universitario, immaginandolo come un volano di crescita, di diffusione di servizi, di sostegno alle imprese".