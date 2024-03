Di Pietra. Di Terra. Di Fuoco: la materia si fa arte

L’Antonella Scarfone Art Gallery di Lungarno Gambacorti inaugura la collettiva "Di Pietra, Di Terra, di Fuoco" a cura di Antonella Scarfone. I protagonisti indiscussi di questa mostra saranno i tre principali elementi che da secoli danno forma all’arte. La pietra: I pregiatissimi marmi carraresi, così tanto amati dai più grandi maestri scultori della storia dell’arte, sopra tutti quello statuario, il più ricercato per il suo candore, la sua purezza, qui rappresentato con soave maestria dai lavori di Giovanni Balderi. Il marmo nero cattani caratterizzato dalla sua tonalità più scura e calda, fatto diventare pelle e femminilità dai lavori di Irene Giannaccini. La Terra: variegata argilla, che, come carne viva, si lascia plasmare dalle sapienti mani degli artisti, e da forma agli sguardi intensi dei lavori di Jana Büttner, o alle poetiche, e colorate guerriere di Paolo Staccioli o ai busti silenziosi di Andrea Berni nella sua versione Raku. Il Fuoco: Elemento primario che fonde il bronzo o piega il ferro, sinuoso,leggero ed elegante nelle sculture di FErruccio Maierna. O vivo, nella terracotta di mammut e bisonti di Ule Ewelt. Questa mostra è un omaggio a questi tre elementi, al loro fascino, alla loro anima, alla loro forza che da sempre permette all'uomo di dare voce a ciò che ha dentro. In esposizione anche le opere di: Allén, Rossana Borzelli, Rosso Emerald Crimson, Francoise De Felice, Gennifer Deri, Kicki Edgren, Angelo Giordano, Aiden Kringen, Filippo Manfroni, Paolo Medici, Carlo Romiti. La mostra verrà inaugura oggi alle 16 e durerà fino al 28 marzo.