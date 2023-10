Di Maio attacca: "Sulle decisioni prese dal Parco va fatta chiarezza"

Dopo la pubblicazione del verbale d’intesa (anticipato da La Nazione) relativo all’incontro conclusivo del 18 ottobre per la collocazione della base militare al Cisam, si riaccende il botta e risposta tra le parti coinvolte

"Potrebbero esserci profili di illegittimità nella deliberazione del 18 settembre scorso della Comunità del Parco che possono minare la validità delle decisioni assunte dall’ente e conseguentemente dalla Regione". Lo scrive il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, in una lettera indirizzata all’assessore regionale all’Urbanistica e Pianificazione, Stefano Baccelli. Rilievi analoghi Di Maio li aveva fatti anche al direttore del Parco, Riccardo Gaddi, che però ha detto di ritenere "che la delibera riguardi la presa d’atto di un verbale del tavolo tecnico inter-istituzionale quando l’oggetto riguarda invece la localizzazione della area di addestramento dei carabinieri; nella delibera non sono in nessun modo illustrati i contenuti del verbale né esso è allegato alla delibera e nonostante il tentativo di far apparire chiara la posizione dei componenti della Comunità del Parco, dalla delibera emerge un quadro di posizioni altamente confuso: per questo ritengo opportuno che sia interessata l’Avvocatura Regionale della valutazione a tutela degli interessi sia del Parco e della Regione".

Non è possibile, osserva il sindaco sangiulianese, "andare avanti in questo modo, anche se il Parco ci ha abituato a condotte confuse e poco chiare nell’attuazione dei documenti programmatici legati anche alla redazione del piano integrato’".

Dalla delibera della Comunità del parco dello scorso 18 settembre, aggiunge Di Maio, "tra l’altro si rileva che ‘non sono risultate posizioni contrarie all’espressione di parere favorevole da parte dei componenti presenti della Comunità del Parco’, ma poi si legge invece che il Comune di Massarosa si è astenuto, inoltre leggo ancora dalla delibera, ‘sull’ipotesi di rigenerazione della base del Cisam elaborata dal commissario straordinario, secondo quanto riportato, nel verbale della riunione del comitato inter istituzionale del 6 settembre’".

Secondo, il sindaco sangiulianese dunque ci sono ancora troppi lati non chiari, conseguenti, "a una gestione confusa della vicenda che meritano di essere chiariti per fugare qualunque dubbio su un rischio di illegittimità degli atti amministrativi: sotto il profilo politico, anche alla luce del dibattito pubblico che ne è scaturito, questa partita non è stata giocata benissimo, ora è necessario sgombrare il campo da ulteriori equivoci e dubbi sulla legittimità degli atti amministrativi e mi aspetto che sia l’avvocatura regionale a fare chiarezza fino in fondo".